"В политике нет дружбы": Косачев не считает Трампа другом России Косачев: Трамп – не друг России

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп – не друг России, так как в политике дружбы не существует. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, возможно только союзничество, но для каждой стороны будет своя выгода.

Он – не друг России. Это не значит, что мы к нему предъявляем на этот счет претензии. В политике, тем более во внешней политике, нет филантропии, нет дружбы. Возможно, есть союзничество, но в союзничестве всегда каждая сторона видит свою выгоду и свои интересы отметил Косачев

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что через сделку с Россией по дизельному топливу Трамп пытается в последний момент перед выборами в Конгресс удержать свои позиции.