"Грех ему не помочь": Соловьёв объяснил, зачем России поддерживать Трампа

"Европейцы не любят": Соловьёв объяснил, почему РФ выгодно поддерживать Трампа "Грех ему не помочь": Соловьёв объяснил, зачем России поддерживать Трампа

Москва14 окт Вести.Учитывая глубокий конфликт интересов между президентом США и европейским политическим классом, его поддержка может стать для России эффективным инструментом в большой геополитической игре. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Западу не надо, а [президенту США Дональду] Трампу надо помочь. Его так не любят европейцы, что грех ему не помогать заявил Соловьёв

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин смог поменять отношение своего американского коллеги Дональда Трампа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с помощью дизельной сделки.