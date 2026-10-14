Москва14 октВести.Учитывая глубокий конфликт интересов между президентом США и европейским политическим классом, его поддержка может стать для России эффективным инструментом в большой геополитической игре. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".
Западу не надо, а [президенту США Дональду] Трампу надо помочь. Его так не любят европейцы, что грех ему не помогатьзаявил Соловьёв
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин смог поменять отношение своего американского коллеги Дональда Трампа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с помощью дизельной сделки.