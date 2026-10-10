"РФ протянула США заправочный пистолет": как это повлияет на американские выборы Богданов: РФ протянула США заправочный пистолет, это поддержит республиканцев

Москва10 окт Вести.Россия протянула президенту США Дональду Трампу "заправочный пистолет", чтобы двигатель кампании республиканцев не заглох перед промежуточными выборами в Конгресс США. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Дорогое топливо - это тема номер один, номер два и номер три на нынешних американских выборах. Чем дороже галлон, тем ниже рейтинг республиканцев. Россия только что протянула президенту США заправочный пистолет, чтобы двигатель кампании не заглох по пути к 3 ноября. Такое не забывают уверен журналист

Накануне в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа Москвой была подтверждена готовность поставлять российские нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Беседа состоялась вечером 9 октября и продлилась полтора часа.