Москва7 ноя Вести.Потеря президентом США Дональдом Трампом большинства в Сенате является ярким примером отпора избирателей, сигнализирующего о желании перемен в стране. Об этом заявил ИС "Вести" старший научный сотрудник по стратегии и торговле американского Центра национальных интересов Кристиан Уайтон.

Он напомнил, что прецедент утраты президентской партией контроля над обеими палатами Конгресса США, как это произошло при Дональде Трампе, не является уникальным в американской истории.

Есть еще пример: Рональд Рейган в далеком в 1986 году, когда он потерял почти столько же сенаторов. Демократы получили тогда места в Сенате и зеркально перевернули ситуацию. У Рейгана было уверенное сенатское большинство, и оно перешло к демократам в соотношении 55 против 45. Примерно к этому мы и сейчас придем, так что сомнений нет - это ошеломляющий отпор избирателей. Ясный сигнал, что они хотят что-то другое заявил Уайтон

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что неприятные для президента США Дональда Трампа итоги выборов в Конгресс стали для него дополнительным стимулом к демонстрации своего политического характера.