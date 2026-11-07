Эксперт Уайтон: Трамп мало полагался на Конгресс в свои два срока президентства Эксперт Уайтон: Дональд Трамп предпочитает полагаться на указы, а не на Конгресс

Москва7 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп, даже ранее имея поддержку Конгресса, предпочитал использовать исполнительные указы для управления, а теперь, когда у демократов после выборов есть большинство в Палате представителей и Сенате, будет еще меньше полагаться на законодателей, фокусируясь на внешних делах. Об этом заявил ИС "Вести" старший научный сотрудник по стратегии и торговле американского Центра национальных интересов Кристиан Уайтон.

По его мнению, раньше президент США Дональд Трамп при полном республиканском доминировании в Конгрессе предпочитал управлять в обход парламентариев при помощи исполнительных указов. Тем более сейчас, ведь процедурно у него много возможностей.

Президенты США, как правило, мало полагаются на Конгресс в свои последние два года срока, а в случае Дональда Трампа справедливо утверждать, что он на Конгресс не слишком-то полагался ни в один из двух своих мандатов. Исключение составляет принятие налоговых мер в самом начале каждого срока. Обычно такое положение вещей толкает президентов к тому, чтобы больше заниматься внешними делами. Трамп, кажется, и так собирался это делать предположил Уайтон

Ранее он заявил, что длительное доминирование президента США Дональда Трампа на политической арене Америки, несмотря на перерывы в президентстве, привело к тому, что он воспринимается как фигура, находящаяся у власти уже третий срок, что вызывает сильный отпор. Он полагает, что результаты волеизъявления граждан США на выборах в Конгресс – это отношение к действующему президенту США Дональду Трампу и его политике.