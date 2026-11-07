Москва7 ноя Вести.Длительное доминирование президента США Дональда Трампа на политической арене Америки, несмотря на перерывы в президентстве, привело к тому, что он воспринимается как фигура, находящаяся у власти уже третий срок, что вызывает сильный отпор. Об этом заявил ИС "Вести" старший научный сотрудник по стратегии и торговле американского Центра национальных интересов Кристиан Уайтон. Он полагает, что результаты волеизъявления граждан США на выборах в Конгресс – это отношение к действующему президенту США Дональду Трампу и его политике.

Конечно, это в значительной степени отпор Трампу лично, и причина понятна. С тех пор как Трамп спустился по золотому эскалатору и объявил о своей кандидатуре, прошло больше 11 лет. Для американской политики это очень долго. И он был колоссом [(от древнегреческого титан, исполин], самой крупной фигурой на политической сцене США все это время, включая период, когда он не находился у власти. Но он и тогда постоянно оставался в новостях, со всеми судами, злоключениями. Я раньше думал, что и четырехлетняя пауза в президентстве позволит нажать кнопку сброса и вернуться, как будто в новом обличье. Но этого не случилось. На самом деле Трамп сейчас воспринимается почти как президент третьего срока заявил Уайтон

Ранее главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов заявил, что несмотря на попытки президента США Дональда Трампа переложить ответственность за провал на выборах в Конгресс на других, выборы являются персональной оценкой его собственного влияния на республиканцев.