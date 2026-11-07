Москва7 ноя Вести.Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа переложить ответственность за провал на выборах в Конгресс на других, выборы являются персональной оценкой его собственного влияния на республиканцев. Об этом главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Сам [президент США] Дональд Трамп случившееся воспринял на удивление спокойно, без оспаривания результатов и проклятий в адрес оппонентов, что для него совсем нетипично. Правда, сразу переложил ответственность на однопартийцев. Это все, мол, оттого, что меня не было в бюллетене. Свою популярность другим людям не передашь, а с этих убогих, что возьмешь. Но это лукавство. Республиканскую партию он в последние годы контролирует жестко. И выборы — оценка его персональная заявил Лукьянов

Он напомнил, что промежуточные выборы в США разделяют срок правления президента на две равные части. Именно поэтому их называют промежуточными. В прессе это голосование часто сравнивают с референдумом президенту. Конгрессменов избирают на два года, а сенаторов на шесть лет. Именно поэтому нижняя палата парламента или Палата представителей каждый раз переизбирается. Более половины американских губернаторов тоже избираются в этот же день, в первый вторник ноября каждого отчетного года. Так решил Конгресс в 1845 году, и с тех пор правило не менялось, рассказал эксперт

Ранее старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская прокомментировала провал республиканцев на промежуточных выборах в США. По ее мнению, он связан с невыполненными обещаниями президента США Дональда Трампа и его сторонников: цены в стране продолжили расти, а конфликт с Ираном не вяжется с обещаниями не начинать новых войн.