Москва7 ноя Вести.Прошедшие промежуточные выборы в Конгресс США стали выражением народного гнева американцев и их разочарованием политикой Дональда Трампа и Республиканской партии, вызванными ухудшением уровня жизни, экономическими проблемами и военным поражением. Об этом ИС "Вести" рассказала старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

Эти выборы — однозначное осуждение первых двух лет правления [президента США Дональда] Трампа и подхода Республиканской партии к управлению. Американский народ, особенно избиратели-трамписты, чувствуют себя преданными. Они злятся на республиканцев за то, что их жизнь ухудшилась, тарифы, сокращение льгот, рост стоимости жизни и, конечно, война в Иране, которая людям очень не нравилась, потому что повлияла на стоимость бензина и продуктов. Но еще потому, что она означала фактическое поражение. Для Америки унизительно быть побежденной противником, которого считали гораздо слабее. Голосование было явным выражением гнева и желания чего-то иного заявила Кавана

Ранее американский политический журналист и обозреватель, главный редактор журнала The American Conservative в Вашингтоне Керт Миллс заявил, что несмотря на историческую тенденцию провалов президентской партии на промежуточных выборах, нынешняя ситуация в США отличается беспрецедентным масштабом и глубиной поляризации, что делает неожиданные изменения в традиционно "красных" (республиканских) штатах настоящей сенсацией.