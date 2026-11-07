Обозреватель Миллс о выборах в США: такого разгрома не было с середины XX века Эксперт Миллс о результатах выборов в США: сенсация и психологический шок

Москва7 ноя Вести.Несмотря на историческую тенденцию провалов президентской партии на промежуточных выборах, нынешняя ситуация в США отличается беспрецедентным масштабом и глубиной поляризации, что делает неожиданные изменения в традиционно "красных" (республиканских) штатах настоящей сенсацией. Такое мнение высказал ИС "Вести" американский политический журналист и обозреватель, главный редактор журнала The American Conservative в Вашингтоне Керт Миллс.

Проигрыш промежуточных выборов в Конгресс США партии президента — американская норма. Избиратель, как правило, тяготеет к балансу, и такое поражение не воспринимается в качестве фатального, хотя дело все, в деталях, считает эксперт.

Американцы привыкли к провалам президентской партии на промежуточных выборах в 1994, 2006, 2010 годах. Это случалось в эпоху прежних президентов США: Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы. Правда, сейчас масштаб намного больше. Пока непонятно, будет ли нынешний результат функционально отличаться от тех случаев, но надо признать, что подобного разгрома не было с шестидесятых годов прошлого столетия. А может быть, и с тридцатых, со времен Великой депрессии. И обратите внимание, в середине XX века люди, в принципе часто меняли партийные предпочтения. Например, были демократы, голосовавшие за Рональда Рейгана, и республиканцы - за Франклина Рузвельта, особенно во время кризиса и войны рассказал Миллс

Он выделил особенности, которые отличают нынешнее состояние американского общества от его предшествующих этапов.

США гораздо глубже поляризованы, чем раньше. Партии — это идентичность, племя, культурная среда. Тем поразительнее, что окраску поменяли такие штаты, как Миссисипи и Южная Каролина, а они до глубины души красные, республиканские. И вот это просто невозможно переоценить. Сенсация, психологический шок для многих в этой администрации отметил Миллс

Ранее он заявил, что после холодной войны американцы оценивают направление развития страны, как ошибочное, независимо от того, кто находится у власти. По его словам, американская мечта жива, но местные жители считают, что с конца прошлого века страна движется не в том направлении.