Москва7 ноя Вести.Несмотря на идеологическую "аморфность" и непредсказуемость президента США Дональда Трампа, его зависимость от внимания и готовность менять курс могут привести к неожиданным, в том числе позитивным, событиям в следующие два года его президентства. Такое мнение высказал ИС "Вести" американский политический журналист и обозреватель, главный редактор журнала The American Conservative в Вашингтоне Керт Миллс.

Он считает, что изменение вектора политики администрации Трампа, особенно в отношении Украины, России и иранской проблемы, могло бы вернуть многим американцам прежний энтузиазм по отношению к инициативам Белого дома.

[Президент США Дональд] Трамп, конечно, носит корону, и поэтому наверняка результат выборов в Конгресс на его совести. Но вот что интересно: с Трампом всегда мало что понятно, потому что он идеологически совершенно аморфен. Что сделал бы обычный президент в такой ситуации? Он бы сказал: "Вот, во что я верю, вот что я предлагаю, но мы проиграли. Народ не принял нашу позицию". Трамп не таков. Он запросто способен поменять позицию и обнаружить новых союзников и друзей. Скажу о себе: я на правом фланге американского спектра. Мое издание называется "Американский консерватор". Среди моих единомышленников сильное разочарование. Но если администрация сменит курс, скажем, по вопросам России и Украины и по иранской войне, я, вероятно, снова испытаю энтузиазм в отношении действий Белого дома. Реальность такова, что в предстоящие два года президентства Трампа, нас ждет еще немало всякого, в том числе для нас позитивного, может случиться. В отличие от многих других президентов, Трамп хромой уткой становиться не собирается, и он зависим от того, чтобы быть в центре внимания, так что думаю, нас ждут сюрпризы заявил Миллс

Ранее старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана заявила, что прошедшие промежуточные выборы в Конгресс США стали выражением народного гнева американцев и их разочарованием политикой Дональда Трампа и Республиканской партии, вызванными ухудшением уровня жизни, экономическими проблемами и военным поражением.