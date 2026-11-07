Кавана рассказала, как выборы в Конгресс США повлияют на внешнюю политику страны Эксперт Кавана: в Конгресс США избрали политиков с иным мировоззрением

Москва7 ноя Вести.По итогам выборов в Конгресс США вошли демократы и республиканцы более молодого поколения. Представители обеих партий не хотят придерживаться "конфронтационного курса во внешней политике", они выступают за то, чтобы "сосредоточить ресурсы внутри страны". Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

По ее словам, подобный надпартийный тренд будет благоприятствовать сдержанности страны.

В перспективе он приведет ко внешнеполитическим изменениям, которые сократят зарубежные обязательства и сосредоточатся на внутреннем возрождении Америки. Демократы очень критиковали Республиканскую партию за то, как [президент США Дональд] Трамп подходит к вопросу России и Украины. Но прогрессистов, которые становятся более заметны в Демократической партии, не прельщает возвращение к политике эпохи [бывшего американского лидера Джо] Байдена отметила Кавана

Демократов избрали по причине "гнева американского народа", отметила эксперт. При этом американцы "сочли бы за оскорбление" их попытку одобрить выделение дополнительных средств для Украины или Европы.

Есть ощущение, что США и Европа отдаляются друг от друга. Демократы это видят, и на самом деле очень мало заметно аппетита к тому, чтобы наращивать американское военное присутствие или вовлеченность в Европе, тем более расширять помощь Украине указала Кавана

Раньше военно-политический потенциал США "был настолько велик", что страна "могла ввязываться в масштабные военные авантюры". Руководство страны "могло себе позволить просчеты", ведь они не влекли "больших политических последствий", добавила она.