Эксперт Миллс: на выборах в Конгресс демократов поддержали за неимением выбора Эксперт Миллс: на выборах в Конгресс за демократов голосовали не из-за убеждений

Москва7 ноя Вести.По итогам выборов в США демократы получили контроль над Конгрессом. Американцы голосовали за них из-за отсутствия приемлемой альтернативы. Об этом заявил ИС "Вести" главный редактор журнала American Conservative Керт Миллс.

Нельзя нарушать обещание не начинать войну, избиратели этого не прощают. Мы увидели доказательства: молодые мужчины, которые были огромной опорой [президента США Дональда] Трампа в 2024 году, на этих выборах массово ушли к демократам, наказав администрацию за войну. Думаю, если правый политик, будь то вице-президент или кто-то другой, пойдет на выборы с прежними лозунгами Трампа, электорат его поддержит. Многие голосовали за демократов не из убеждений, а просто потому, что не видели другого выбора поделился Миллс

Предполагается, что демократы сосредоточатся на урегулировании конфликта США с Ираном. А также на "расширении" военной помощи для Украины.