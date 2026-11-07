Москва7 ноя Вести.Раньше военно-политический потенциал США был настолько велик, что страна могла ввязываться в масштабные военные авантюры. Руководство страны могло себе позволить просчеты, ведь они не влекли больших политических последствий. Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

По ее словам, эти времена прошли. Прежнего американского доминирования больше нет.

Американцы вполне терпимо относятся к масштабному применению военной силы, когда полагают, что интересам Соединенных Штатов что-то угрожает. Но они не желают нести издержки, если не считают, что национальные интересы на кону. В прошлом лидеры обладали большей свободой действий. Военная мощь США была настолько велика, что страна могла ввязываться в масштабные военные авантюры, а их издержки не давали себя знать дома. Так что руководство могло себе позволить просчеты без больших политических последствий. Это больше не так. Причина - сдвиги в глобальном военном балансе, доминирование Соединенных Штатов уже не то что прежде. Очевидны ресурсные ограничения, и они будут только расти. Кто бы сейчас ни победил, достигнут структурный предел использования военной мощи США указала Кавана

Демократы получили контроль над Палатой представителей Конгресса США. Причиной поражения республиканцев могла стать война Америки против Ирана. Кроме того, есть мнение, что американцы голосовали за демократов из-за отсутствия приемлемой альтернативы.