В МИД Польши утверждают, что Маск купил X на российские деньги Сикорский утверждает, что Маск приобрел X на российские деньги

Москва7 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск приобрел социальную сеть X (бывшая Twitter) якобы на российские деньги. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире портала sprawdzamto.pl.

Как утверждает дипломат, он "вынужден" продолжить пользоваться X, поскольку в этой соцсети на него подписано более 1 миллиона человек.

Как показывает аналитика, многие из них находятся за рубежом. Сегодня существуют автоматические переводы, поэтому за мной следят люди со всего мира. После того как Маск купил эту платформу с помощью российских денег, она стала хуже сказал Сикорский

Каких-либо доказательств своим словам глава польского МИД не привел.

Вместе с тем он добавил, что при Маске в соцсети значительно выросло количеств ботов и "ненавистнических комментариев". Сикорский отметил, что мечтает о европейской альтернативе, где можно будет "более цивилизованно вести дискуссии".

Ранее Сикорский бездоказательно обвинил Россию в раскачивании кризиса в Польше.