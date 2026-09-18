Сикорский попал под критику за сравнение количества истребителей России и Запада

"Чертов идиот": Сикорского раскритиковали за подсчет истребителей России и НАТО Сикорский попал под критику за сравнение количества истребителей России и Запада

Москва18 сен Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал на своей странице в соцсети X пост, в котором подсчитал, сколько истребителей стоит на вооружении России, НАТО и стран Евросоюза (ЕС). Однако вместо поддержки столкнулся с жесткой критикой со стороны пользователей.

Для справки. Количество истребителей: Россия - 860, ЕС - 1600, НАТО - 4500, включая истребители пятого поколения: Россия - 40, ЕС - 200, НАТО - 1100 говорится в публикации

Комментаторы назвали его "чертовым идиотом", обвинив в безответственности и "дипломатической несостоятельности". Они также призвали Сикорского задуматься о том, действительно ли полетят все эти истребители в Польшу в случае войны.

На память, ядерное оружие: Польша - 0, Россия - 5400 боеголовок суммарной мощностью почти 1 тыс. Мт добавил один из пользователей

Также пользователи возмутились тем, что Сикорский "провоцирует Польшу" и пытается втянуть ее в войну.

Ранее Сикорский заявлял, что Польша якобы сможет легко разгромить Вооруженные силы России (ВС РФ) в случае военного конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Сикорского "русофобией головного мозга".