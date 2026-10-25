Эксперт усомнился в том, что Starlink обеспечивает боеготовность Украины Эксперт Дэвис: восстановление работы Starlink не поможет Украине

Москва25 окт Вести.Восстановление работы Starlink на Украине не изменит исход конфликта, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Как сообщалось, Владимир Зеленский жаловался на работу оборудования систем Starlink. Он утверждал, что на фронте они проблемно функционируют, что ограничивает возможности ВСУ.

Они проиграют войну, потому что у них фактически нет противовоздушной обороны, не хватает личного состава для укомплектования подразделений на передовой, нет достаточных промышленных мощностей и денег написал Дэвис в соцсети X, комментируя слова Владимира Зеленского

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к ограничению работы Starlink. При этом спустя время он сообщил, что Украина вновь получила доступ к спутниковой связи.