Москва25 октВести.Восстановление работы Starlink на Украине не изменит исход конфликта, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
Как сообщалось, Владимир Зеленский жаловался на работу оборудования систем Starlink. Он утверждал, что на фронте они проблемно функционируют, что ограничивает возможности ВСУ.
Они проиграют войну, потому что у них фактически нет противовоздушной обороны, не хватает личного состава для укомплектования подразделений на передовой, нет достаточных промышленных мощностей и денегнаписал Дэвис в соцсети X, комментируя слова Владимира Зеленского
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к ограничению работы Starlink. При этом спустя время он сообщил, что Украина вновь получила доступ к спутниковой связи.