Хегсет: Киев знает, что США в первую очередь снабжают ракетами свои ВС

Хегсет заявил, что США в первую очередь снабжают ракетами свои ВС Хегсет: Киев знает, что США в первую очередь снабжают ракетами свои ВС

Москва21 окт Вести.Киев знает, что Соединенные Штаты в первую очередь снабжают ракетами-перехватчиками собственные Вооруженные силы (ВС). Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп в конечном итоге стремится к мирному урегулированию украинского конфликта.

Наша позиция в отношении Украины не менялась, но, что касается перехватчиков, мы хотим быть уверены, что наши парни также получат их максимальное число. [Глава киевского режима Владимир Зеленский] Зеленский знает об этом сказал Хегсет журналистам

Ранее украинские СМИ написали, что Штаты задерживают отправку Украине крупной партии уже оплаченных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио отметил, что проблемы с американскими поставками ракет на Украину могли начаться из-за обязательств перед союзниками или вопросов внутренней безопасности.