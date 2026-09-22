В Кремле напомнили, что РФ выступает за прочный мир, а не за перемирие Песков: Россия выступает за прочный мир на Украине

Москва22 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин и российская сторона всегда выступали за прочный мир на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также добавил, что в сложившейся ситуации перемирие ничего не даст.

Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир. Мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского относительно украинского урегулирования меняются день ото дня.