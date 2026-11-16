Кушнер: следующая встреча РФ, США и Украины может пройти в ближайшем будущем

Повестка следующей трехсторонней встречи по Украине уже готовится, заявил Кушнер Кушнер: следующая встреча РФ, США и Украины может пройти в ближайшем будущем

Москва16 ноя Вести.Повестка следующей встречи между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины по урегулированию украинского конфликта уже подготавливается, заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Мы также начали подготовку повестки следующей многосторонней встречи, которую планируем провести в ближайшем будущем написал Кушнер в соцсети X

12 ноября Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетели в Москву на встречу с президентом России. Обсуждения Владимира Путина с эмиссарами США в Кремле длились более двух часов.

Кушнер охарактеризовал переговоры как исчерпывающие и подробные. Уиткофф, в свою очередь, заявил о намерении проинформировать главу киевского режима Владимира Зеленского об итогах встречи и попытаться убедить его продолжить работу над одним из предложенных вариантов урегулирования конфликта.

Позднее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине будут продолжены, так как была достигнута соответствующая договоренность между представителями Москвы, Вашингтона и Киева.