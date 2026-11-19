Временную поверенную в делах Финляндии вызвали в МИД России МИД России: Финляндии заявлен протест из-за ограничений на въезд россиянам

Москва19 ноя Вести.Временную поверенную в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен вызвали в министерство иностранных дел России, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Финскому дипломату заявлен протест из-за решения Хельсинки о дополнительных ограничениях на въезд россиян в Финляндию.

Финляндской стороне заявлен решительный протест в связи с недавним решением Хельсинки о введении дополнительных ограничений на въезд в страну российских граждан, включая спортсменов говорится в заявлении

Временной поверенной заявили, что Москва расценивает соответствующий шаг Хельсинки в качестве откровенной дискриминации по национальному признаку, которая идет вразрез с принципами международного спорта и фундаментальными нормами в сфере прав человека.

МИД России потребовал от Финляндии отказаться от политизированного подхода к вопросам участия россиян в международных соревнованиях. Кроме того, финской стороне заявлено, что Россия тщательно фиксирует конфронтационные шаги Хельсинки и будет учитывать их при дальнейшем выстраивании двустороннего взаимодействия. Москва восприняла демарш Хельсинки "как откровенную и вопиющую дискриминацию по национальному признаку".

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о готовящихся изменениях в законодательстве страны, которые запретят российским спортсменам въезд на финскую территорию. Эта мера вступила в силу с 16 ноября. Таким образом, несмотря на допуск Международного союза конькобежцев (ISU) к Гран-при в нейтральном статусе, этап в Хельсинки (20–22 ноября) пройдет без участия российских фигуристов.