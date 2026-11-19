Специалист по этикету Коломацкая рассказала о выборе галстуков Путина и Трампа

Специалист по этикету объяснила выбор галстуков Путина и Трампа Специалист по этикету Коломацкая рассказала о выборе галстуков Путина и Трампа

Москва19 ноя Вести.Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая в беседе с RT рассказала о значении цвета галстуков на встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в ходе саммита АТЭС в Шэньчжэне.

По ее словам, с точки зрения делового протокола цвет галстуков в данном случае – не просто особенность гардероба, а инструмент невербальной дипломатии.

На изображении мы видим классическую для встреч на высшем уровне ситуацию: контраст стилей, где каждый лидер транслирует свой сигнал рассказала она

Специалист отметила, что ярко-синий галстук Дональда Трампа – американский акцент на энергии. Она добавила, что синий цвет привлекает взгляд в кадре.

При этом, по ее словам, галстук Владимира Путина символизирует сдержанность.

Темно-бордовый галстук – один из самых консервативных и безопасных вариантов для официальных встреч. Бордовый цвет символизирует сдержанность, серьезность и стабильность. Он не отвлекает внимание от лица, не спорит с темно-синим костюмом и создает ощущение протокольной нейтральности объяснила специалист

Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошла ранее в четверг, 19 ноября, и продлилась порядка 40 минут.