Трамп и Путин на двустороннюю встречу надели галстуки противоположных цветов Путин и Трамп надели на встречу галстуки противоположных цветов

Москва19 ноя Вести.Для двухсторонней встречи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подобрали противоположные по цветам галстуки. Публичная часть беседы транслировалась в прямом эфире.

Президент России выбрал тонкий галстук жаккардового плетения цвета бургунди. Он как всегда отдал предпочтение спокойному тону. Глава Белого дома Дональд Трамп в первый день саммита использовал красный галстук, ассоциирующийся с Республиканской партией. Однако на второй день пребывания в Китае он выбрал яркий неоново-кобальтовый аксессуар.

Встреча Путина и Трампа стал первой с августа 2025 года. Глава Белого дома заявил, что у него отличные отношения с российским лидером. Путин не стал делать заявлений во время публичной части переговоров.