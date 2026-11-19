Захарова показала, как в Китае реагируют на кортеж Путина Захарова показала реакцию граждан Китая на проезд кортежа Путина

Москва19 ноя Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото и видео с реакцией граждан Китая на проезжающий кортеж президента РФ Владимира Путина.

На фото- и видеокадрах толпа людей стоит вдоль дороги, они снимают на мобильные телефоны проезжающий кортеж российского лидера.

Китайцы фотографируют кортеж президента России подписала дипломат

Путин 18-19 ноября принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.

В среду президент РФ провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а в четверг уже прошли двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом.