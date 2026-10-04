На Западе назвали заявление МО РФ об усилении ударов по Украине зловещим Журналист Боуз: слова МО РФ об усилении ударов по Украине являются зловещими

Москва4 окт Вести.Заявление Минобороны РФ об усилении ударов по военным объектам и предприятиям на Украине звучит зловеще. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он привел заявление МО РФ о том, что "за грядущие события полную личную и политическую ответственность несет глава киевского режима Владимир Зеленский".

Зловещее послание от Минобороны России написал Боуз в соцсети X

Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили, что приняли к сведению слова Зеленского о намерении усилить атаки на российские НПЗ и обещали усилить удары по военным объектам и предприятиям ВПК в Киеве и других регионах Украины. Ответственность за усиление российских ударов в ведомстве возложили лично на главу киевского режима.

Чей Боуз был в составе 50 иностранных журналистов, которые в мае прибыли в Старобельск после того, как ВСУ атаковали дронами колледж с детьми​​​. Тогда он заявил, что киевский режим – это террористический режим, а сам теракт в западных СМИ не освещался.