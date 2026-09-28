ЕС ввел санкции против судей, отстранивших "Яблоко" от выборов в Госдуму

ЕС ввел санкции против судей, заблокировавших участие "Яблока" в выборах ЕС ввел санкции против судей, отстранивших "Яблоко" от выборов в Госдуму

Москва28 сен Вести.Европейский союз ввел санкции против 10 российских судей, прокуроров и чиновников, возложив на них ответственность за то, что партию "Яблоко" исключили из федерального списка на выборах в Госдуму. Об этом заявили в Совете ЕС.

В санкционный список, в частности, вошли трое судей Верховного суда (ВС) РФ и сотрудник Генпрокуратуры, которые, как говорится в пресс-релизе, участвовали в снятии партии с выборов в Госдуму. Помимо прочего, им запретили въезд в ЕС.

10 августа Верховный суд удовлетворил административный иск партии "Родина" и отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на думских выборах из-за нарушений. Представители партии пытались обжаловать решение, однако 17 августа ВС отклонил аппеляцию.