Москва28 сенВести.Европейский союз ввел санкции против 10 российских судей, прокуроров и чиновников, возложив на них ответственность за то, что партию "Яблоко" исключили из федерального списка на выборах в Госдуму. Об этом заявили в Совете ЕС.
В санкционный список, в частности, вошли трое судей Верховного суда (ВС) РФ и сотрудник Генпрокуратуры, которые, как говорится в пресс-релизе, участвовали в снятии партии с выборов в Госдуму. Помимо прочего, им запретили въезд в ЕС.
10 августа Верховный суд удовлетворил административный иск партии "Родина" и отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на думских выборах из-за нарушений. Представители партии пытались обжаловать решение, однако 17 августа ВС отклонил аппеляцию.