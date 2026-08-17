Верховный суд РФ утвердил решение о снятии партии "Яблоко" с выборов в Госдуму

Решение о снятии "Яблока" с выборов вступило в силу Верховный суд РФ утвердил решение о снятии партии "Яблоко" с выборов в Госдуму

Москва17 авг Вести.Верховный суд России отклонил жалобу партии "Яблоко" и оставил в силе решение об ее исключении из числа участников выборов в Госдуму РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Вердикт об отстранении "Яблока" от выборов вступил в силу.

Решение Верховного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения огласила вердикт судебная коллегия

Ранее 10 августа Верховный суд удовлетворил административный иск партии "Родина" и отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму. "Яблоко" подало апелляцию на данное решение 14 августа.