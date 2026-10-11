Москва11 октВести.Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 909 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, также были ликвидированы две управляемые авиабомбы противника.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сводке
В Минобороны рассказали, что всего с начала СВО было сбито почти 260 беспилотников ВСУ.
Также стало известно об освобождении населенных пунктов Резниково и Купино в Харьковской области, Новотроицкое и Петровское в ДНР.