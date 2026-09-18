Москва18 сенВести.Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении над регионом днем 18 сентября трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Днем над территорией региона сбиты три БПЛАнаписал он в мессенджере MAX
По данным губернатора, пострадавших и повреждений нет.
Минобороны России сообщило ранее, что в период с 8.00 до 20.00 московского времени 18 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских БПЛА самолетного типа над рядом российских регионов, в том числе над Рязанской областью.