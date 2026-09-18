Над Рязанской областью сбиты три беспилотника Три БПЛА уничтожены над Рязанской областью

Москва18 сен Вести.Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении над регионом днем 18 сентября трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Днем над территорией региона сбиты три БПЛА написал он в мессенджере MAX

По данным губернатора, пострадавших и повреждений нет.

Минобороны России сообщило ранее, что в период с 8.00 до 20.00 московского времени 18 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских БПЛА самолетного типа над рядом российских регионов, в том числе над Рязанской областью.