Москва15 октВести.На Рязанскую область идет массированная атака беспилотных летательных аппаратов, сообщили утром в четверг, 15 октября, в MAX-канале региональной оперативной группы.
Жителей просят сохранять спокойствие и не приближаться к окнам.
Возьмите документы, наиболее ценные вещи, медикаменты, небольшой запас воды и продуктов и укройтесь в помещении без оконговорится в публикации
По последним данным, которые приводят в РСЧС Рязанская области, на территории региона сохраняется беспилотная опасность.