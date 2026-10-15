Массированная атака беспилотников идет в Рязанской области В Рязанской области идет массированная атака БПЛА

Москва15 окт Вести.На Рязанскую область идет массированная атака беспилотных летательных аппаратов, сообщили утром в четверг, 15 октября, в MAX-канале региональной оперативной группы.

Жителей просят сохранять спокойствие и не приближаться к окнам.

Возьмите документы, наиболее ценные вещи, медикаменты, небольшой запас воды и продуктов и укройтесь в помещении без окон говорится в публикации

По последним данным, которые приводят в РСЧС Рязанская области, на территории региона сохраняется беспилотная опасность.