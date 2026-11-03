ПВО России в течение ночи ликвидировала 856 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО ночью сбили 856 украинских дронов над территорией России

Москва3 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 856 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Кроме того, дроны Вооруженных сил Украины сбиты в небе над Московским регионом, Крымом, а также акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Всего, по его словам, силы РЭБ и ПВО в течение ночи уничтожили над регионом 124 дрона.