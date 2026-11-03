Два человека пострадали при массированной атаке БПЛА на НПЗ в Ярославле

НПЗ в Ярославле подвергся массированной атаке украинских беспилотников Два человека пострадали при массированной атаке БПЛА на НПЗ в Ярославле

Москва3 ноя Вести.Два человека пострадали в результате ночной атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, их госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

По данным главы региона, на предприятии зафиксированы повреждения. Сейчас пожарные ликвидируют возникшее возгорание.

Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия. Пострадавшие госпитализированы сказано в сообщении

Всего силы РЭБ и ПВО уничтожили 124 БПЛА.

Также обломки БПЛА выбили стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили жителей.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.