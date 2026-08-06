Москва6 авгВести.Фрагменты украинских БПЛА попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославской области. Об этом губернатор региона Михаил Евраев сообщил в MAX.
Он уточнил, что в результате инцидента начался пожар, к месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб.
Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгоранияговорится в сообщении губернатора
Всего, по словам Евраева, в регионе ликвидировали 93 беспилотника ВСУ.