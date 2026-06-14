Евраев: произошло попадание БПЛА в топливохранилище в Ярославской области

Дрон ВСУ влетел в топливохранилище в Ярославской области, возник пожар Евраев: произошло попадание БПЛА в топливохранилище в Ярославской области

Москва14 июн Вести.Украинский беспилотник нанес удар по топливохранилищу в Ярославской области. Об этом губернатор региона Михаил Евраев сообщил в MAX.

При попадании начался пожар, специалисты прибыли к месту происшествия и приступили к тушению.

Произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы говорится в сообщении Евраева

Уточняется, что никто не пострадал в результате происшествия.

Ранее сообщалось об атаке украинских БПЛА на Ярославскую область. В целях обеспечения безопасности движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто.