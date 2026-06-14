Москва14 июнВести.Украинский беспилотник нанес удар по топливохранилищу в Ярославской области. Об этом губернатор региона Михаил Евраев сообщил в MAX.
При попадании начался пожар, специалисты прибыли к месту происшествия и приступили к тушению.
Произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службыговорится в сообщении Евраева
Уточняется, что никто не пострадал в результате происшествия.
Ранее сообщалось об атаке украинских БПЛА на Ярославскую область. В целях обеспечения безопасности движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто.