Резервуар с топливом загорелся после атаки БПЛА в Ярославкой области

Под Рыбинском после атаки БПЛА начался пожар на промышленном объекте с топливом Резервуар с топливом загорелся после атаки БПЛА в Ярославкой области

Москва15 июн Вести.Под Рыбинском в Ярославской области после атаки вражеских БПЛА начался пожар на промышленном объекте по хранению топлива. В районе зафиксированы осадки с продуктами горения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

На месте работают специалисты, в том числе сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и министерства лесного хозяйства и природопользования.

В Рыбинском округе развернута работа профильных ведомств в связи с осадками, содержащими остатки продуктов горения. Причина – возгорание резервуара с топливом после атаки вражеских БПЛА. По данным специалистов, эти остатки – обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства отметил глава региона в мессенджере MAX

Он добавил, что также проводятся работы по предотвращению загрязнения Рыбинского водохранилища, для этого установлены боновые заграждения. В Волковском ручье взяты пробы воды.