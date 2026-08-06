Три частных дома вспыхнули при попадании обломков БПЛА под Ярославлем Обломки БПЛА ВСУ привели к пожару в трех частных домах Ярославской области

Москва6 авг Вести.Упавшие обломки украинских дронов привели к возгоранию трех частных домов в Ярославской области. Об этом и о других последствиях атак губернатор региона Михаил Евраев сообщил в MAX.

Из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены личные автомобили жителей региона говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на территории области была отражена атака 93 вражеских БПЛА. Никто не погиб, но четыре мирных жителя получили осколочные ранения.