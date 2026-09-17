Евраев: над Ярославской областью были сбиты 65 БПЛА

Евраев сообщил о 65 дронах, сбитых в Ярославской области Евраев: над Ярославской областью были сбиты 65 БПЛА

Москва17 сен Вести.Крупную атаку украинских БПЛА отразили сегодня, 17 сентября, в Ярославской области. Силы ПВО сбили 65 дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев в MAX.

Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников написал глава региона

Вследствие атаки БПЛА произошли возгорания на нефтеперерабатывающем заводе. Они уже полностью потушены.

Кроме того, упавшими обломками были выбиты окна нескольких многоквартирных домов и повреждены автомобили, проинформировал Евраев.