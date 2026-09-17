Евраев: 65 БПЛА сбиты в Ярославской области, есть повреждения на НПЗ

Евраев: в Ярославской области сбиты 65 БПЛА, есть повреждения на НПЗ Евраев: 65 БПЛА сбиты в Ярославской области, есть повреждения на НПЗ

Москва17 сен Вести.В Ярославской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

По его словам, экстренные службы занимаются тушением возгораний.

Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили добавил он

Глава Ярославской области предупредил, что в настоящее время непосредственной угрозы атаки БПЛА на территории региона нет, но необходимо дождаться отбоя сигнала "Беспилотная опасность".