Москва17 сенВести.В Ярославской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Есть повреждения нефтеперерабатывающего заводапроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
По его словам, экстренные службы занимаются тушением возгораний.
Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобилидобавил он
Глава Ярославской области предупредил, что в настоящее время непосредственной угрозы атаки БПЛА на территории региона нет, но необходимо дождаться отбоя сигнала "Беспилотная опасность".