Москва17 сенВести.В Ярославле полностью потушены возгорания, возникшие на нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто по соображениям безопасности из-за обнаружения фрагментов БПЛА, водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.
Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"говорится в заявлении
Ранее Михаил Евраев сообщил, что в Ярославской области сбили 65 беспилотников.