В Ярославле после атаки БПЛА потушили возгорания на нефтеперерабатывающем заводе

На НПЗ в Ярославле потушили возгорания, возникшие из-за атаки БПЛА В Ярославле после атаки БПЛА потушили возгорания на нефтеперерабатывающем заводе

Москва17 сен Вести.В Ярославле полностью потушены возгорания, возникшие на нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто по соображениям безопасности из-за обнаружения фрагментов БПЛА, водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.

Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность" говорится в заявлении

Ранее Михаил Евраев сообщил, что в Ярославской области сбили 65 беспилотников.