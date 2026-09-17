Москва17 сенВести.На выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено движение транспорта, сообщил в MAX губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Проезд от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной открыт. Движение перекрывали по соображениям безопасности на фоне беспилотной опасности.
Продолжаем работу над ликвидацией последствий атаки БПЛАговорится в заявлении главы региона
Ранее сообщалось, что в Ярославской области сбили 65 беспилотных летательных аппаратов. На территории нефтеперерабатывающего завода возникли возгорания, сейчас их ликвидировали. В регионе объявлен отбой беспилотной опасности.