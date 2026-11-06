Москва6 нояВести.Средства ПВО отразили атаку более 15 украинских беспилотников на Ростов-на-Дону, Таганрог и еще семь районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более полутора десятков БПЛА в городах Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в 7 районах области: Азовском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновскомговорится в сообщении
По данным главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
В регионе сохраняется беспилотная опасность, добавил Слюсарь.