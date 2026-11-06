Слюсарь сообщил об уничтожении более 15 БПЛА над Ростовской областью

Более 15 БПЛА сбито над Ростовской областью Слюсарь сообщил об уничтожении более 15 БПЛА над Ростовской областью

Москва6 ноя Вести.Средства ПВО отразили атаку более 15 украинских беспилотников на Ростов-на-Дону, Таганрог и еще семь районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более полутора десятков БПЛА в городах Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в 7 районах области: Азовском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском говорится в сообщении

По данным главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В регионе сохраняется беспилотная опасность, добавил Слюсарь.