Шапша: за ночь над Калужской областью сбили 16 украинских БПЛА

За ночь над территорией Калужской области сбили 16 БПЛА Шапша: за ночь над Калужской областью сбили 16 украинских БПЛА

Москва20 ноя Вести.В ночь на 20 октября, пятницу, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Калужской областью 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Износковского, Перемышльского, Спас-Деменского и Юхновского муниципальных округов написал глава региона в мессенджере МАХ

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.