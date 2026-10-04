За вечер и ночь на 4 октября в Калужской области ликвидировали 28 БПЛА ВСУ

В Калужской области за вечер и ночь уничтожили 28 украинских БПЛА За вечер и ночь на 4 октября в Калужской области ликвидировали 28 БПЛА ВСУ

Москва4 окт Вести.Вечером 3 октября и в ночь на 4 октября в Калужской области ликвидировали 28 украинских беспилотников. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщает в MAX.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 28 БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Ульяновского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска говорится в сообщении

Никто не погиб и не пострадал, разрушений не зафиксировано. К местам падения обломков прибыли оперативные группы.