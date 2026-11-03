Москва3 нояВести.Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили над Калужской областью 65 украинских беспилотников, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
В частности, воздушные цели были сбиты в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Кировском, Людиновском и Перемышльском муниципальных округах, а также на окраине Калуги.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетговорится в сообщении
Сейчас на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.