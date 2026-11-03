В небе над Калужской областью сбили 65 беспилотников

В Калужской области уничтожили 65 украинских БПЛА В небе над Калужской областью сбили 65 беспилотников

Москва3 ноя Вести.Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили над Калужской областью 65 украинских беспилотников, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

В частности, воздушные цели были сбиты в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Кировском, Людиновском и Перемышльском муниципальных округах, а также на окраине Калуги.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет говорится в сообщении

Сейчас на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.