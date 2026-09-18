В Калужской области силы ПВО сбили еще 28 украинских беспилотников

Шапша: 28 украинский БПЛА сбиты в Калужской области В Калужской области силы ПВО сбили еще 28 украинских беспилотников

Москва18 сен Вести.На территории Калужской области силами противовоздушной обороны уничтожены еще 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Вечером силами ПВО уничтожены еще 28 БПЛА над территориями Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги отметил губернатор в мессенджере МАХ

По его словам, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего за сутки 17 сентября в Калужской области российские средства ПВО сбили 50 украинских беспилотников.