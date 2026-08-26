В Калужской области за ночь сбито 27 украинских БПЛА Губернатор Шапша: силами ПВО в Калужской области уничтожено 27 БПЛА

Москва26 авг Вести.В воздушное пространство Калужской области минувшей ночью были совершены налеты беспилотников ВСУ. Силы ПВО ликвидировали 27 единиц боевой техники, о чем сообщает губернатор Владислав Шапша.

Он отметил, что это произошло в 14 муниципальных округах и на окраине города Калуги.

В течение ночи силами ПВО уничтожены 27 БПЛА написал Шапша в своем канале в MAX

На местах падения обломков украинской ударной техники ведут работу оперативные группы. Согласно приведенным им предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет.