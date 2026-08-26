Москва26 авгВести.В воздушное пространство Калужской области минувшей ночью были совершены налеты беспилотников ВСУ. Силы ПВО ликвидировали 27 единиц боевой техники, о чем сообщает губернатор Владислав Шапша.
Он отметил, что это произошло в 14 муниципальных округах и на окраине города Калуги.
В течение ночи силами ПВО уничтожены 27 БПЛАнаписал Шапша в своем канале в MAX
На местах падения обломков украинской ударной техники ведут работу оперативные группы. Согласно приведенным им предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет.