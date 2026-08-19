Москва19 авгВести.В Калужской области расчеты противовоздушной обороны за день сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины в десяти муниципальных округах. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
В течение дня силами ПВО уничтожены 24 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округовнаписал Владислав Шапша
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.