В Калужской области силы ПВО уничтожили 24 беспилотника за день

В Калужской области за день ликвидировали 24 беспилотника в 10 округах В Калужской области силы ПВО уничтожили 24 беспилотника за день

Москва19 авг Вести.В Калужской области расчеты противовоздушной обороны за день сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины в десяти муниципальных округах. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

В течение дня силами ПВО уничтожены 24 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов написал Владислав Шапша

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.