В Калужской области за ночь сбито 17 украинских БПЛА Губернатор Шапша: над территорией Калужской области уничтожено 17 БПЛА

Москва22 окт Вести.В воздушном пространстве Калужской области в течение прошедшей ночи было обнаружено и ликвидировано 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Ударная техника ВСУ были сбита над восемью муниципалитетами, одним районом и около Калуги.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожено 17 БПЛА написал он в своем канале

Есть повреждения частных домов в Жуковском и Малоярославецком округах, а также линия электроснабжения в Дзержинском округе.

Пострадавших нет.