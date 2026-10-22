Москва22 октВести.В воздушном пространстве Калужской области в течение прошедшей ночи было обнаружено и ликвидировано 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Ударная техника ВСУ были сбита над восемью муниципалитетами, одним районом и около Калуги.
Сегодня ночью силами ПВО уничтожено 17 БПЛАнаписал он в своем канале
Есть повреждения частных домов в Жуковском и Малоярославецком округах, а также линия электроснабжения в Дзержинском округе.
Пострадавших нет.