Москва5 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 18 украинских беспилотников в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Враг совершил атаки вечером 4 сентября и ночью 5 сентября.
Уничтожены 18 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Малоярославецкого, Медынского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах прилетов работают оперативные группы.