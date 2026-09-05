В Калужской области сбиты 18 украинских беспилотников Силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА в Калужской области

Москва5 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 18 украинских беспилотников в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Враг совершил атаки вечером 4 сентября и ночью 5 сентября.

Уничтожены 18 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Малоярославецкого, Медынского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах прилетов работают оперативные группы.