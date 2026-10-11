Москва11 октВести.В небе над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 7 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Вражеские дроны перехватили вечером 11 октября, в субботу.
Силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Бабынинского муниципального округа и на окраине Калуги. На местах работают оперативные группынаписал глава региона в мессенджере МАХ
Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших и разрушений нет.