Над Калужской областью за вечер сбили 7 украинских БПЛА Шапша: Над Калужской областью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА ВСУ

Москва11 окт Вести.В небе над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 7 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Вражеские дроны перехватили вечером 11 октября, в субботу.

Силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территориями Бабынинского муниципального округа и на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы написал глава региона в мессенджере МАХ

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших и разрушений нет.