Москва16 нояВести.Над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Вражеские дроны сбили утром 16 ноября, в понедельник.
Сегодня утром силами ПВО уничтожены 39 БПЛА над территориями Боровского и Жуковского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал глава региона в мессенджере МАХ
Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших и разрушений нет. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.
Еще 44 БПЛА нейтрализовали в течение вечера 15 ноября и в ночь на понедельник.