Еще 39 украинских БПЛА сбили в небе над Калужской областью

В Калужской области уничтожены еще 39 украинских беспилотников Еще 39 украинских БПЛА сбили в небе над Калужской областью

Москва16 ноя Вести.Над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Вражеские дроны сбили утром 16 ноября, в понедельник.

Сегодня утром силами ПВО уничтожены 39 БПЛА над территориями Боровского и Жуковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал глава региона в мессенджере МАХ

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших и разрушений нет. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.

Еще 44 БПЛА нейтрализовали в течение вечера 15 ноября и в ночь на понедельник.